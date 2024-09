Il Prof. Grassi nominato presidente onorario della Associazione Autonomia da Fiumicino

“Le due priorità per Fregene sono la salvaguardia della Pineta Monumentale ‘Federico Fellini’ ed il mare pulito”

Venerdì 30 agosto, a Fregene, si è svolta l’annuale Assemblea dei Soci dell’Associazione AUTONOMIA DA FIUMICINO, nel corso della quale, su proposta del Presidente dell’Associazione Dr. Piero Strocchi – e dell’intero Consiglio Direttivo – il Prof. Giovanni Battista (detto Titta) Grassi è stato nominato “Presidente Onorario” di AUTONOMIA DA FIUMICINO, con l’unanimità del consenso dei Soci.

Il Prof. Titta Grassi, Chirurgo Oncologo di fama internazionale, illustre Professore Ospedaliero – attualmente Direttore Scientifico di Chirurgia Oncologica al Policlinico Casilino di Roma – è una personalità illustre, di grande prestigio e di non comune capacità professionale, oltre avere un grande e sincero amore per Fregene che manifesta in ogni circostanza, e da anni si batte per migliorarne le condizioni.

Nel suo puntuale intervento di ringraziamento nell’Assemblea, il Prof. Titta Grassi ha ribadito le due priorità per Fregene: la salvaguardia della Pineta Monumentale “Federico Fellini” ed il mare pulito.

Non sono certamente gli unici problemi – si veda anche la sicurezza del territorio, la sicurezza stradale, il decoro del luogo, l’insufficiente gestione dei rifiuti, l’inadeguatezza del trasporto pubblico, la necessità di sviluppare il turismo e la cultura sul Territorio ed altri ancora – ma sono quelli che più degli altri ne caratterizzano la sua specificità e la sua particolarità unica.

Il Prof. Titta Grassi certamente rappresenta un valore aggiunto di elevata qualità, all’interno dell’attività dell’Associazione.

