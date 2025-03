IIS Leonardo Da Vinci di Maccarese, presenza di esponenti politici a scuola

Chiediamo al Consiglio di Istituto di chiarire quanto accaduto

Gentile Redazione, vogliamo esprimere il nostro disappunto per quanto accaduto nella mattina di venerdì 28 marzo, quando i nostri figli si sono trovati ad assistere, all’interno dell’IIS Leonardo Da Vinci di Maccarese, a un intervento di natura politica alla presenza di consiglieri comunali, in occasione di un’assemblea degli studenti.

Solo in seguito abbiamo appreso che si trattava di una consigliera comunale appartenente a un gruppo politico di maggioranza del Comune di Fiumicino.

Ci chiediamo a che titolo sia stata invitata e da chi, se dall’Istituto scolastico o se sia intervenuta su iniziativa del Comune. Inoltre, non comprendiamo come un evento di questo tipo possa essersi svolto senza che fosse inserito in una programmazione chiara e condivisa, visto che la maggior parte dei ragazzi sono minorenni.

Riteniamo che la scuola debba rimanere un luogo di formazione e crescita, lontano da strumentalizzazioni politiche. I ragazzi devono essere stimolati all’impegno civico e all’interesse per la società, ma in un contesto che li aiuti a sviluppare un pensiero critico, senza essere esposti a momenti di propaganda partitica.

Chiediamo pertanto al Consiglio di Istituto di chiarire quanto accaduto, dal momento che ottenere risposte, finora, sembra tutt’altro che semplice.

Speriamo che si sia trattato di un errore e che episodi simili non si ripetano in futuro. Il rispetto delle istituzioni è fondamentale, ma va distinto dalla propaganda politica, che non può e non deve avvenire all’interno delle scuole e, soprattutto, sulle spalle dei nostri figli. Se avessimo voluto sottoporli a un indottrinamento politico, non li avremmo certo mandati a scuola. In attesa di un riscontro, porgiamo distinti saluti.

Lettera inviata da: Un gruppo di genitori studenti IIS Leonardo Da Vinci di Maccarese

