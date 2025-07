I politici dell’opposizione sempre pronti a lamentarsi tutti i giorni a mezzo stampa

La precedente amministrazione ha fatto danni, diamo tempo al Sindaco per sistemare le cose

Leggo tutti i giorni articoli sul vostro giornale e anche sugli altri, che l’opposizione del comune di Fiumicino si lamenta sempre su ogni cosa si faccia o succede nel nostro comune.

E’ facile criticare senza fare niente o contare qualcosa, questa Giunta ha ereditato problemi e opere da terminare vedi Palazzetto dello Sport, campo Cetorelli, Auditorium del Mare ed altre nelle varie località comunali.

La precedente amministrazione ha fatto danni che ora vanno corretti, e allora diamo tempo al Sindaco per sistemare le cose. Se poi non ci riesce cambieremo, ma basta lamentarsi tutti i giorni a mezzo stampa. Per altro quando si può obbiettare in Consiglio, capisco che è il loro mestiere ma essere patetici è un altra cosa.

Lettera inviata da: Danilo C.

