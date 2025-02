Gli studenti di Fiumicino senza scuola, 18 ragazzi rimasti fuori

E’ possibile che una città come questa in via di espansione non abbia le scuole/licei?

Buongiorno siamo un gruppo di genitori di Fiumicino i cui figli non sono stati presi nella scuola superiore prescelta, costretti dopo una mail negativa a recarsi presso tale scuola per un sorteggio ridicolo, da cui sono stati estratti solo tre nomi, agli altri restanti è stato chiesto di far domanda altrove ma purtroppo anche gli altri istituti sono saturi.

Al momento dell’open day ci era stato garantito che li avrebbero presi! Adesso che faranno i nostri figli? Basterebbe aprire una sezione qui a Fiumicino. Sono solo 18 ragazzi! E’ possibile che una città come questa in via di espansione non abbia le scuole/licei? Chiediamo un intervento politico per risolvere tale indecenza!

Lettera inviata da: Maria S.

(Immagine da web)