Fuochi d’artificio su via Trincea delle Frasche

Possono farli, accanto alle abitazioni e ad una strada molto trafficata?

Buonasera, vi scrivo questa mail a nome di vari cittadini residenti nella zona di via Trincea delle Frasche dove c’è un locale che permetta ai suoi clienti, con regolarità, di effettuare fuochi pirotecnici di grosse dimensioni a bordo strada, in orari serali dalle 23 in poi.

Poiché la legge non prevede la possibilità di fare ciò a 20 metri dalle case, lungo una strada trafficata, non contenti lasciano per mesi cataste di fuochi esplosi (vedi foto) a bordo strada creando una situazione di disagio.

Visto che la legge non lo prevede, perchè continuano a farli senza che nessuno prende provvedimenti per farli smettere?

Lettera inviata da: Luigi M. (a nome dei residenti della zona)

