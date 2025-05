Fregene, oltre la Pineta a rischio anche la Lecceta

Credo sia opportuno un ingente stanziamento dell’Amministrazione per salvare più piante possibili

Gentile Direttore ho visto l’articolo che avete pubblicato relativo all’abbattimento dei primi alberi nell’area “A” della Pineta. Premetto che io sono un abitante di Fregene e che ho provveduto, per il terzo anno, su indicazione di un tecnico agronomo, come previsto da una Ordinanza Sindacale del 2022, a trattare i due pini insistenti sulla mia proprietà, tuttora, fortunatamente, sani e rigogliosi. Per questo non riesco a capacitarmi come il Comune di Fiumicino non abbia provveduto, per tempo e in periodo opportuno, a trattare allo stesso modo il patrimonio arboreo pubblico, preservandolo.

Purtroppo, poi, mi è stato riferito che oltre all’area Federico Fellini, anche quella dove è situata l’area cani è nelle stesse condizioni, se non peggio, rappresentando anche un grave pericolo per i fruitori. Risulta, inoltre, sempre a detta dei tecnici, che anche la Lecceta sia seriamente compromessa e che gli alberi necessiterebbero di una potatura del seccume, per provare almeno a tentare di evitare il peggio.

Credo, a questo punto, sia opportuno un ingente stanziamento da parte dell’Amministrazione per agire tempestivamente per tentare di salvare quante più piante possibile e piantumare essenze a compensazione degli abbattimenti, considerato anche che l’Assessorato dovrebbe contare sul contributo di un delegato del Sindaco per l’ambiente. Ringraziandola per l’attenzione le porgo i miei saluti

Lettera inviata da: Gianluigi P.

