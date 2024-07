Fregene: lettera aperta del Comitato spontaneo dei commercianti e residenti di Viale Castellammare

“Il nostro comitato non si occupa di politica”

Spett.le Pro Loco di Fregene, in riferimento a quanto apparso sul sito Fregeneonline del 29/06/2024, precisiamo che il comitato dei commercianti e dei residenti di viale Castellammare non si occupa di politica. Costatiamo invece che è la Pro Loco che parla di opposizione, di amministrazione in carica, temi questi assolutamente estranei al proprio incarico istituzionale.

Nel merito, nella riunione del mese di marzo a Maccarese, erano presenti solo 5 commercianti, 2 dei quali non sono intervenuti mentre gli altri 3 hanno dichiarato l’assoluta contrarietà alla chiusura di Viale Castellammare.

Gli obbiettivi della Pro Loco, come ci viene giustamente ricordato, consistono nel dare vita ad iniziative condivise e partecipate. Peccato che questo avvenga solo sulla carta, mentre nei fatti nessuno dei commercianti firmatari della petizione al Sindaco è stato mai contattato prima delle decisioni della Pro Loco di chiudere la strada il giovedì, il sabato e la domenica. (parliamo di circa il 90% dei commercianti di viale Castellammare compresi quelli iscritti alla Pro Loco). Non sono quindi 3 le attività commerciali che si oppongono ma una cinquantina, senza contare la firma di un consigliere della Pro Loco.

Nell’incontro successivo con il Sindaco con larga partecipazione di commercianti e residenti, il Sindaco mostrando grande disponibilità, dopo aver ascoltato i pareri dei presenti, ha preso decisioni in merito. Infine non risponde al vero che i commercianti si oppongono a qualunque tipo di iniziativa, in quanto nell’ultima riunione con il Sindaco i presenti hanno espresso parere favorevole alla sfilata di auto d’epoca il Giovedì.

Con questo vogliamo porre fine a qualunque tipo di polemica, in quanto preferiamo spendere il nostro tempo in maniera più utile. Distinti saluti

Lettera inviata dal: Comitato spontanea dei commercianti e residenti di Viale Castellammare

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it