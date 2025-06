Focene, sosta selvaggia su via Consorzio Focense

La mancanza di un cartello fa si che i “bagnanti” tornino a fare il loro comodo

Ad 1 anno dalla messa in opera del divieto di sosta, sul lato destro di via Consorzio Focense (provenendo da via Coccia di Morto), nulla è cambiato.

La segnaletica è coperta dalla vegetazione e la mancanza di un cartello, subito dopo di delle Magnolie, fa si che i “bagnanti” tornino a fare il loro comodo, in barba ad ogni regolamento e prendendo a male parole il “residente” di turno.

Lettera inviata da: Daniele P.

