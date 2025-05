Focene, mezzo sequestrato dalla Polizia Locale

“Respingo le accuse e ribadisco che il furgone era fermo in attesa di essere demolito”

Scrivo in quanto legittimo proprietario del furgone attualmente sequestrato, che alla data del 08/05/2025 era parcheggiato davanti alla mia abitazione a Focene. Sono consapevole di essere in torto in quanto il mezzo era purtroppo sprovvisto di assicurazione nonostante fosse parcheggiato su suolo pubblico ma ci tengo a precisare che il mezzo – fermo da tempo – era non marciante e con l’assicurazione scaduta proprio perché inutilizzato e prossimo alla rottamazione, come dimostrabile anche da foto e testimonianze (Dalle foto si può notare sia lo stato del mezzo che la mancanza della batteria).

La mia sola ed unica colpa è quindi quella di aver parcheggiato il mezzo su suolo pubblico senza assicurazione. MAI mi sarei permesso di gettare rifiuti in modo illecito, cosa di cui sono stato invece ingiustamente accusato negli articoli pubblicati in data 10 maggio 2025.

Oltretutto mi sono state attribuite dichiarazioni mai rese: non ho MAI dichiarato di aver smaltito o pensato di voler smaltire questi rifiuti in maniera illecita.

Respingo pertanto con fermezza tali accuse: si tratta di calunnie infondate. Ribadisco che il mezzo era fermo in attesa di essere demolito ed il materiale di essere smaltito seguendo il giusto iter come ho sempre fatto.

Con la presente, intendo pertanto smentire quanto è stato recentemente diffuso da alcuni organi di stampa, dichiarazioni false e lesive della mia dignità. Come cittadino sono sconcertato ed anche molto preoccupato per come si sono svolte le vicende che mi hanno visto coinvolto.

Lettera inviata da: Fabrizio M.

