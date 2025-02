Focene, insistente la voce della possibile chiusura chiusura della Polisportiva

Gentile redazione, negli ultimi giorni, a Focene, si sta diffondendo con sempre maggiore insistenza la voce della possibile chiusura della Polisportiva, l’unica struttura sportiva della località.

Sarebbe davvero assurdo se il Comune di Fiumicino decidesse di chiuderla. Voglio credere che si tratti solo di una fake news, perché una decisione del genere avrebbe inevitabilmente pesanti ricadute negative sulla comunità.

La Polisportiva non rappresenta solo un luogo dove praticare sport, ma è anche un punto di aggregazione fondamentale per i giovani e le famiglie di Focene. La sua chiusura creerebbe incertezza per la stagione agonistica e lascerebbe nel caos i genitori che hanno già pagato le iscrizioni, generando confusione e disagi per tutti.

Mi auguro che il Comune chiarisca al più presto la situazione e confermi il sostegno a questa importante realtà territoriale, che da anni è un pilastro per la comunità.

Lettera inviata da: Maria C.

