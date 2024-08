Fiumicino: via degli Orti, un accumulo di secchioni e di spazzatura

Marciapiedi imbevuti d’olio e tubo del discendente d’acqua interrotto, regalando una cascata sino al marciapiede



Via degli Orti, la parallela di via Torre Clementina a Fiumicino, oltre ad essere un accumulo di secchioni di spazzatura e marciapiedi imbevuti d’olio, presenta un’assurdità: tubo del discendente, per il trasporto delle acque piovane e i vari lavaggio dei balconi etc., che si interrompe inspiegabilmente al primo piano regalando una cascata sino al marciapiede, “inzuppando” la parete creando muffa ed umido, per non parlare poi dei sacchi della raccolta per i rifiuti che sono ammassati molto limitrofi al getto d’acqua.

Possibile che in tutti questi anni nessuno, abitanti, proprietari o chi ha affittato il locale sottostante, riesca a far ripristinare un pezzo di tubo? Hanno anche la ferramenta accanto.

Mi chiedo quale dirigente del Comune vigila sul decoro di quella che pensavamo dovesse essere chiamata “Città”.

Lettera inviata da: Giorgi C.

