Fiumicino, urgente la rimozione dei rifiuti abbandonati

Vedere rifiuti sparsi in più zone della città è un disagio per i residenti e un pessimo biglietto da visita per i turisti

Vi scrivo questa lettera, per fare alcune segnalazioni sullo stato di degrado in più luoghi. Visto che stiamo andando verso il Giubileo, dove si presume arriveranno molti turisti, questo non è certamente un buon biglietto da visita per la nostra città.

VIA DELLA PESCA Su via della Pesca ci sono molti rifiuti, alcuni speciali e addirittura una cabina di una barca da pesca.

VIA PORTUNNO Su via Portunno, incrocio via Ugo Botti, auto abbandonate piene di rifiuti.

VIA PORTUENSE Su via Portuense, segnalo la presenza di rifiuti ingombranti e speciali nel terreno accanto al parcheggio del cimitero di Fiumicino.

Lettera inviata da: Dario C.

