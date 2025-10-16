Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 16 Ottobre 2025

Fiumicino, un parcheggio trasformato in discarica rifiuti

In via Giorgis, davanti a negozi e attività, una situazione indecorosa

 

 

Salve, vi allego alcune foto scattate in via Giorgio Giorgis, all’altezza del civico 51, proprio davanti ad attività commerciali, negozi e servizi.

 

Trovo davvero indecoroso che in un parcheggio situato in pieno centro cittadino si presenti una situazione del genere.

 

Vi ringrazio per l’attenzione e la sensibilità che dedicate a questo tipo di problematiche.

 

Lettera inviata da: Carlo A.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

 

