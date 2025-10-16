Fiumicino, un parcheggio trasformato in discarica rifiuti

In via Giorgis, davanti a negozi e attività, una situazione indecorosa
Salve, vi allego alcune foto scattate in via Giorgio Giorgis, all’altezza del civico 51, proprio davanti ad attività commerciali, negozi e servizi.
Trovo davvero indecoroso che in un parcheggio situato in pieno centro cittadino si presenti una situazione del genere.
Vi ringrazio per l’attenzione e la sensibilità che dedicate a questo tipo di problematiche.
Lettera inviata da: Carlo A.
Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it