Fiumicino, rifiuti su via delle Scuole

Oggi il marciapiede era impraticabile

Buona sera vi scrivo perché tutti i giorni in via delle Scuole, davanti la scuola elementare, vengono gettati rifiuti di tutti i tipi. Oggi il marciapiede era impraticabile perchè pieno di rifiuti.

Possibile che davanti una scuola bisogna stare in queste condizioni vergognose?!! Poi mi domando se è così frequente lo scarico illecito dei rifiuti perché non ci si attiva con foto trappole per individuare e sanzionare gli incivili?!!

Lettera inviata da: Dario C.

