Fiumicino non ha bisogno di un nuovo porto, ma di servizi pubblici

Il PCUP si schiera al fianco dei cittadini che protestano: dalle criticità del progetto portuale alla carenza di trasporti, sanità e infrastrutture, è necessario mettere al centro i bisogni della collettività e non gli interessi privati

Apprendiamo con sgomento che il Bilancione di Fiumicino è stato sgomberato. Il PCUP è al fianco di quella parte della popolazione che protesta contro il progetto del nuovo porto di Fiumicino.

Già le precedenti amministrazioni di centrosinistra proponevano la realizzazione di un nuovo porto, il famoso Porto della Concordia, un progetto che si è tradotto in un fallimento sul piano strutturale e occupazionale, con conseguenze pesanti per i lavoratori e le imprese coinvolte.

Oggi le amministrazioni di centrodestra non cambiano registro e ripropongono la stessa ricetta neoliberista, fatta di grandi opere e interessi economici privati, senza tenere adeguatamente conto delle esigenze del territorio e della sua popolazione.

Dal punto di vista strutturale, Fiumicino non è Civitavecchia, dove esiste una storia portuale e un’infrastruttura consolidata, le cui origini risalgono all’antico porto romano voluto dall’imperatore Traiano. Fiumicino presenta invece criticità infrastrutturali evidenti, che rendono discutibile la compatibilità di un nuovo porto turistico con un territorio che ospita già un aeroporto internazionale e che avrebbe bisogno, prima di tutto, di un potenziamento dei servizi e dei collegamenti.

Anche l’esperienza del porto turistico di Ostia dovrebbe far riflettere: non ha prodotto quel cambiamento economico e sociale significativo che spesso viene promesso con questo tipo di interventi.

La situazione di Fiumicino, del resto, è già oggi insostenibile sotto molti aspetti: manca una stazione ferroviaria, il trasporto pubblico su gomma presenta gravi disservizi, con autobus privati che non garantiscono la regolarità del servizio e lavoratori che, secondo quanto denunciato, non ricevono regolarmente le retribuzioni. La gestione dei rifiuti è affidata ai privati, la città è priva di un ospedale e le condizioni delle strade pubbliche sono spesso disastrose.

Come PCUP siamo contrari alla realizzazione del nuovo porto e sosteniamo le mobilitazioni dei cittadini che difendono il territorio.

Pensiamo che Fiumicino abbia bisogno di investimenti nelle infrastrutture pubbliche, nella sanità, nei trasporti, nella manutenzione delle strade e nei servizi essenziali. Non di nuove grandi opere presentate come occasioni di sviluppo, mentre i bisogni quotidiani della popolazione continuano a rimanere senza risposta.

Le risorse pubbliche e le scelte urbanistiche devono essere al servizio della collettività, non subordinati agli interessi economici privati. Come PCUP rivendichiamo il diritto dei cittadini a servizi pubblici efficienti, accessibili e garantiti, come previsto dai principi della nostra Costituzione.

Lettera inviata da: Daniele Mazzenga, Partito Comunista di Unità Popolare di Fiumicino

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it