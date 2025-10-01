Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 1 Ottobre 2025

Fiumicino, ecoisola posizionata nello spazio adiacente al mercato del sabato inutilizzabile

Vorrei sapere se è previsto un intervento per ripristinare la sua funzionalità

 

Gentile Redazione, vorrei segnalare un problema che riguarda l’ecoisola posizionata nello spazio adiacente al mercato del sabato. Da tempo i contenitori risultano inutilizzabili (come si può vedere dalle foto allegate), e questo rappresenta un disagio per noi cittadini che invece avremmo la necessità di usufruirne.

 

L’area è frequentata da molte persone ogni settimana e la disponibilità di un punto di raccolta funzionante potrebbe essere davvero utile, anche per incentivare comportamenti corretti in tema di riciclo e smaltimento dei rifiuti.

 

Sarebbe importante capire quale sia il motivo di questa situazione di prolungata inattività e se sia previsto un intervento per ripristinare la funzionalità dell’ecoisola.

 

Confidando che questa segnalazione possa contribuire a richiamare l’attenzione delle autorità competenti, vi ringrazio per lo spazio e l’attenzione che dedicate ai problemi della comunità.

 

 

Lettera inviata da: Antonio C.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Isola ecologica
Articoli correlati
Cronaca

Incendio a Castel Fusano: Vigili del Fuoco in azione per domare le fiamme

mercoledì, 1 Ottobre 2025
Lettere

Fiumicino, ecoisola posizionata nello spazio adiacente al mercato del sabato inutilizzabile

mercoledì, 1 Ottobre 2025
Lettere

Fiumicino, la città senza ferrovia

mercoledì, 1 Ottobre 2025
Lettere

Riparte la costruzione dell’antenna 5G in via Donato Briscese all'Isola Sacra

mercoledì, 1 Ottobre 2025
Lettere

Via del Portico Placidiano, una strada dimenticata

mercoledì, 1 Ottobre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz