Fiumicino, ecoisola posizionata nello spazio adiacente al mercato del sabato inutilizzabile

Vorrei sapere se è previsto un intervento per ripristinare la sua funzionalità

Gentile Redazione, vorrei segnalare un problema che riguarda l’ecoisola posizionata nello spazio adiacente al mercato del sabato. Da tempo i contenitori risultano inutilizzabili (come si può vedere dalle foto allegate), e questo rappresenta un disagio per noi cittadini che invece avremmo la necessità di usufruirne.

L’area è frequentata da molte persone ogni settimana e la disponibilità di un punto di raccolta funzionante potrebbe essere davvero utile, anche per incentivare comportamenti corretti in tema di riciclo e smaltimento dei rifiuti.

Sarebbe importante capire quale sia il motivo di questa situazione di prolungata inattività e se sia previsto un intervento per ripristinare la funzionalità dell’ecoisola.

Confidando che questa segnalazione possa contribuire a richiamare l’attenzione delle autorità competenti, vi ringrazio per lo spazio e l’attenzione che dedicate ai problemi della comunità.

Lettera inviata da: Antonio C.

