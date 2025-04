Fiumicino è oggi sommersa dai rifiuti in maniera inaccettabile

È urgente un’azione immediata, per affrontare questa situazione e restituire decoro alla città

Mi rivolgo nuovamente a voi per denunciare il gravissimo stato di degrado urbano che affligge la nostra città. Fiumicino, riconosciuta come una delle località più rilevanti del Lazio e la “Porta d’Italia”, è oggi sommersa dai rifiuti in maniera inaccettabile.

Discariche a cielo aperto in Via delle Meduse e sul Lungomare della Salute; strutture abbandonate trasformate in contenitori di immondizia, aggravando il senso di abbandono del territorio.

Mi chiedo quale sia la risposta concreta del Comune per risolvere questa emergenza ambientale. La totale assenza di controlli e sanzioni, la mancanza di campagne di sensibilizzazione sta contribuendo al deterioramento della nostra città. A questo si aggiunge la mancanza totale di pulizia nelle strade secondarie e una pulizia quasi inesistente nelle strade principali, rendendo ancora più evidente lo stato di degrado e trascuratezza.

È urgente un’azione immediata per affrontare questa situazione e restituire decoro a Fiumicino. È necessario intensificare i controlli e applicare sanzioni ai cittadini che abbandonano i rifiuti in modo irresponsabile, organizzare campagne di sensibilizzazione, rivedere il sistema di raccolta riconsiderando l’utilizzo dei cassonetti pubblici per garantire una raccolta differenziata più efficace e verificare il pagamento della TARI per individuare chi non è in regola ed evitare ulteriori costi per la comunità.

Inoltre, è indispensabile un intervento immediato per la riqualificazione del Lungomare della Salute, un’area fondamentale per la vita sociale ed economica della città. Il lungomare di Fiumicino non è solo un luogo di passeggio, ma un punto di ritrovo per famiglie, anziani, giovani e turisti, un ambiente che dovrebbe rappresentare il valore e il prestigio della nostra comunità. Attualmente, però, è deturpato da muretti rotti, graffiti, aiuole incolte e una generale trascuratezza, elementi che compromettono il benessere di chi lo frequenta e l’immagine stessa di Fiumicino.

Qualora questa situazione non venga affrontata con misure concrete e tempestive, si potrebbe valutare l’organizzazione di una manifestazione davanti al Comune, per esprimere il disagio e la rabbia dei cittadini e chiedere interventi urgenti per restituire a Fiumicino il decoro che merita.

Lettera inviata da: Alessandro C.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it