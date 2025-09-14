Fiumicino chiede sicurezza: “Mentre Ostia ottiene 30 nuovi agenti, l’Isola Sacra abbandonata”

I residenti denunciano la carenza di forze dell’ordine e sollecitano il sindaco a garantire presidi fissi sul territorio

Spettabile redazione, scrivo prendendo spunto dal vostro articolo su “Ostia sicura” (clicca qui). Abbiamo appreso che il X Municipio potrà contare, da subito, dell’aumento dell’organico della Polizia di Stato di 30 unità, con grande soddisfazione del Presidente Falconi.

Per Fiumicino, purtroppo, solo la promessa di un “tavolo sulla sicurezza” annunciata dal Sindaco Baccini (clicca qui). Ricordiamo prima di tutto che a Fiumicino c’è stata, negli anni, una drastica riduzione dell’organico proprio della Polizia di Stato rispetto a quando i residenti erano circa la metà.

Ultimamente, in particolare per la località di Isola Sacra, dove ci sono più residenti, è avvenuto anche il trasferimento della Caserma dei Carabilineri. Noi residenti ci sentiamo abbandonati anche tenendo conto dell’isolamento e dal problematico pronto intervento in caso di necessità, nel momento delle alzate del ponte Due Giugno.

Chiediamo al Sindaco di farsi sentire per tutelare la nostra sicurezza e richiedere anche per Fiumicino l’aumento dell’organico delle forze dell’ordine. Intanto, e questo dipende direttamente da lui, potrebbe prevedere e predisporre una postazione della Polizia Locale fissa a Isola Sacra.

Lettera inviata da: Luciano M.

