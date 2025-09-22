Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 22 Settembre 2025

Fiumicino, acqua sprecata da 4 giorni in via Tempio della Fortuna

Tubazione rotta, oltre 50 segnalazioni ad Acea ma nessun intervento

 

A Fiumicino, su via Tempio della Fortuna un allagamento per via di una tubazione rotta. Sono state aperte oltre 50 segnalazioni da parte di tutto il vicinato ad Acea ma nessun intervento da ben oltre 4 giorni, intanto l’acqua continua a sgorgare e si continua a sprecare un bene così prezioso che non tutti hanno la fortuna di avere in questo mondo.

 

 

La invio a voi sperando che si possa smuovere qualche buon anima e si faccia finalmente smettere a questa acqua di scorrere ed essere consumata così inutilmente.

 

Lettera inviata da: Rosario A. C.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Acea acqua Tempio della Fortuna
Articoli correlati
Lettere

Fiumicino, acqua sprecata da 4 giorni in via Tempio della Fortuna

lunedì, 22 Settembre 2025
Sport

Calcio, il Borgo Palidoro prevale sull’Atletico Monterano con una doppietta di Gabrielli

domenica, 21 Settembre 2025
Spettacolo

"Sere d'Estate 2025" si chiude nel segno del jazz al Museo del Saxofono

domenica, 21 Settembre 2025
Sapevi che...

Camera da letto moderna: design, comfort e soluzioni su misura

domenica, 21 Settembre 2025
Spettacolo

"Sere d'Estate 2025": il Sindaco al Museo del Sax in occasione del concerto di Max Ionata & Young Lions

sabato, 20 Settembre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz