Fiumicino, acqua sprecata da 4 giorni in via Tempio della Fortuna

Tubazione rotta, oltre 50 segnalazioni ad Acea ma nessun intervento

A Fiumicino, su via Tempio della Fortuna un allagamento per via di una tubazione rotta. Sono state aperte oltre 50 segnalazioni da parte di tutto il vicinato ad Acea ma nessun intervento da ben oltre 4 giorni, intanto l’acqua continua a sgorgare e si continua a sprecare un bene così prezioso che non tutti hanno la fortuna di avere in questo mondo.

La invio a voi sperando che si possa smuovere qualche buon anima e si faccia finalmente smettere a questa acqua di scorrere ed essere consumata così inutilmente.

Lettera inviata da: Rosario A. C.

