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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 25 Agosto 2026

Fiumicino ricorda Giancarlo Bozzetto: sabato l’omaggio presso Parco Bozzetto, in via dell’Ippocampo

Il 29 agosto alle 20.30 un incontro pubblico dedicato all’ex sindaco e alla sua eredità umana e politica. I cittadini potranno partecipare con una rosa rossa, una poesia o un ricordo personale

 

di Dario Nottola

 

 

Sabato 29 agosto, alle ore 20.30, presso Parco Bozzetto, in via dell’Ippocampo 38 a Fiumicino, si terrà “Ricordando Giancarlo”: un incontro pubblico dedicato alla memoria di Giancarlo Bozzetto, già Sindaco di Fiumicino e figura di riferimento per la comunità cittadina.

 

 

L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, rappresenta un momento di raccoglimento e condivisione per ricordare una persona che ha segnato profondamente la vita politica e sociale della città.

 

Chi lo desidera potrà partecipare portando con sé una rosa rossa, una poesia, un ricordo o un pensiero personale da dedicare a Giancarlo.

 

L’appuntamento intende offrire un’occasione di vicinanza alla famiglia e, al tempo stesso, riaffermare l’importanza di mantenere viva la memoria di Giancarlo Bozzetto, nel segno dei valori e dell’impegno che lo hanno contraddistinto.

 

 

 

 

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Giancarlo Bozzetto
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