Finalmente la potatura dei lecci e la riasfaltatura su via Coni Zugna

Un passo avanti atteso da anni, ma restano fermi i lavori al crocevia della Madonnella

Spettabile redazione di Fiumicino Online, scrivo nuovamente per ringraziarvi della costante attenzione con cui avete seguito la situazione di via Coni Zugna. Ho letto con soddisfazione che, finalmente – dopo i numerosi solleciti, anche attraverso la vostra testata – verranno potati i lecci e sono stati annunciati i lavori di riasfaltatura della strada. Un intervento necessario e atteso da lungo tempo, che restituirà decoro e sicurezza a tutta la zona.

Rimane però ancora inspiegabilmente bloccato il cantiere al crocevia della Madonnella, a Isola Sacra, come da voi stessi più volte evidenziato nelle vostre puntuali cronache. Una vicenda ormai divenuta paradossale: attività commerciali penalizzate dal caos della viabilità, parcheggi insufficienti e cittadini costretti ogni giorno a pericolose gincane in mezzo alla strada.

Per alleviare almeno in parte il problema della sosta, proporrei di istituire una sosta oraria nell’area dell’Expo, con controlli regolari da parte della Polizia Locale affinché venga rispettata. Sarebbe un piccolo ma concreto aiuto in un contesto che per molti residenti e lavoratori è diventato davvero difficile da gestire.

Ringraziandovi ancora per l’attenzione e l’impegno costante, porgo cordiali saluti.

Lettera inviata da: Marco V.

