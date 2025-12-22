Ex maneggio di via del Pesce Luna, emergenza degrado

L’area trasformata in una discarica a cielo aperto

Vi scrivo questa mia lettera perché l’area del vecchio maneggio di via del Pesce Luna è sempre più critica. L’area è diventata una mega discarica a cielo aperto e gli incivili non accennano mai a fermarsi nel gettare qualsivoglia materiale di risulta e rifiuti domestici.

Come si evince dalle foto serve una urgente bonifica dell’area e anche dei canali di bonifica dopo isola ecologica.

Lettera inviata da: Dario C.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it