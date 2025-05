Emergenza rifiuti a Fiumicino

Un problema diffuso che sta peggiorando giorno dopo giorno

Gentile Redazione, vi scrivo da residente esasperato di Fiumicino, per portare alla vostra attenzione una situazione che sta diventando insostenibile: la nostra città è sommersa dall’immondizia. Non si tratta di qualche caso isolato, ma di un problema diffuso che sta peggiorando giorno dopo giorno.

Personalmente, davanti alla mia abitazione, mi trovo costretto a differenziare i rifiuti abbandonati da altri incivili già per la terza volta in poche settimane. Sacchi anonimi vengono scaricati nottetempo lungo il ciglio della strada, deturpando il decoro urbano e creando disagi igienico-sanitari inaccettabili.

Mi chiedo, e con me, immagino, molti altri concittadini, quali siano le reali misure che l’amministrazione comunale sta intraprendendo per arginare questa crescente ondata di inciviltà. Se è innegabile che una parte della popolazione non rispetta le regole, è altrettanto vero che la presenza delle Forze dell’ordine sul territorio sembra essersi rarefatta fino a scomparire. Non si vedono pattuglie in giro da tempo immemore, e questo certamente non aiuta a scoraggiare comportamenti irresponsabili.

A peggiorare la situazione, ci sono anche le discutibili restrizioni imposte alla discarica di Pesce Luna e le nuove, farraginose regole per lo smaltimento di sfalci e potature, che di fatto non vengono più ritirati. È ingenuo pensare che queste complicazioni non contribuiscano, seppur in modo assolutamente non giustificabile, all’aumento dell’abbandono indiscriminato di rifiuti. Quando lo smaltimento diventa un percorso ad ostacoli, purtroppo, alcuni individui scelgono la via più facile, scaricando dove capita.

I cittadini di Fiumicino hanno bisogno di azioni concrete, tempestive, di controlli più efficaci, di un sistema di raccolta rifiuti efficiente e di regole chiare e facilmente applicabili. Spero che la vostra testata possa dare voce al nostro disagio e sollecitare un intervento risolutivo da parte delle autorità competenti, prima che la nostra bella Fiumicino diventi una discarica a cielo aperto.

Lettera inviata da: David C.

