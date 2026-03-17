Discarica a cielo aperto in via Gemminiano Montanari

Rifiuti accumulati in una strada chiusa, tra degrado e rischi per l’ambiente

Gentile Redazione, vi scrivo per segnalare una situazione di forte degrado ambientale presente alla curva di via Gemminiano Montanari. All’interno di una strada chiusa si è formata una vera e propria discarica a cielo aperto, ormai colma di rifiuti di vario genere.

La quantità di immondizia accumulata è considerevole e rappresenta non solo un evidente problema di decoro urbano, ma anche un potenziale rischio per l’ambiente e per la salute dei cittadini.

Si tratta di una situazione che merita attenzione e un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti, affinché l’area venga bonificata e restituita al territorio in condizioni dignitose.

Confido nella vostra sensibilità nel dare visibilità a questa segnalazione.

Lettera inviata da: Dario C.

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