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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 17 Marzo 2026

Discarica a cielo aperto in via Gemminiano Montanari

Rifiuti accumulati in una strada chiusa, tra degrado e rischi per l’ambiente

 

Gentile Redazione, vi scrivo per segnalare una situazione di forte degrado ambientale presente alla curva di via Gemminiano Montanari. All’interno di una strada chiusa si è formata una vera e propria discarica a cielo aperto, ormai colma di rifiuti di vario genere.

 

La quantità di immondizia accumulata è considerevole e rappresenta non solo un evidente problema di decoro urbano, ma anche un potenziale rischio per l’ambiente e per la salute dei cittadini.

 

Si tratta di una situazione che merita attenzione e un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti, affinché l’area venga bonificata e restituita al territorio in condizioni dignitose.

 

Confido nella vostra sensibilità nel dare visibilità a questa segnalazione.

 

Lettera inviata da: Dario C.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

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Tags
Rifiuti Via Geminiano Montanari
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