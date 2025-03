Demanio marittimo abitativo, le Associazioni del territorio convocate dal Sindaco Baccini

“Esprimiamo soddisfazione per la convocazione ricevuta per il 2 aprile”

Le Associazioni del territorio esprimono soddisfazione per la convocazione ricevuta per il 2 aprile dal Sindaco Baccini il cui esito sarà comunicato nel corso dell’incontro aperto agli interessati, associati e non, in occasione dell’Assemblea che si svolgerà a Fregene il prossimo 5 aprile, alle ore 15:00, presso il Centro Anziani, Via porto Conte, 2.

Lettera inviata da: Ass. Villaggio dei pescatori di Fregene; Ass. Amici del Litorale di Passoscuro; Ass. Autonomia da Fiumicino; Comitato Villaggio Mammolo

