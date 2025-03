Degrado e pericolo per la viabilità su via del Faro

Sarebbe opportuno un intervento per bonificare il sedime stradale e chiedere all’Ater di potare le siepi

Egregio direttore, le scrivo per segnalare una situazione di degrado e di pericolo per la viabilità su via del Faro nel tratto che parte dal Centro Anziani in direzione del Passo della Sentinella, adiacente alle case popolari di via Oder.

La vegetazione sull’asfalto copre, ormai quasi completamente i parcheggi, costringendo i cittadini ad occupare anche parte della carreggiata restringendola pericolosamente. Inoltre gran parte della siepe sopraelevata danneggia le vetture in sosta.

Sarebbe opportuno un intervento dell’Amministrazione per bonificare il sedime stradale, chiedere all’Ater di potare le siepi o intervenire in danno, per ripristinare il decoro e tutelare la sicurezza della viabilità. La ringrazio per l’attenzione e per la sua gentile disponibilità.

lettera inviata da: Davide F.



