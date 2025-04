Decoro della città: il malcostume non si riesce ad estirpare

Discariche e abbandoni anche nelle zone centrali

Egregio direttore, scrivo a lei perché la vostra testata è molto attenta al decoro della Città. Occorre, purtroppo constatare che il malcostume delle discariche e degli abbandoni anche nelle zone centrali non si riesce ad estirpare.

Certo non è colpa dell’amministrazione ma anche delle normative che, con la scusante di una presunta “privacy”, difende gli incivili e intralcia l’azione di repressione e sanzione di questi mascalzoni.

Bisogna però constatare che ultimamente, al mancato raggiungimento di un ulteriore aumento della raccolta differenziata, concorrono scelte regressive rispetto al passato. Ci era stato promesso un secondo passaggio per il ritiro della plastica invece si stanno addirittura ritirando i mastelli per esporla per il ritiro con il risultato che le buste con il vento si disperdono e vengono anche vandalizzate dagli animali. Sono stati inoltre tolti i cassonetti per gli abiti usati che ora vengono conferiti nel secco con maggiori costi e minori entrate per il Comune.

Nei centri di raccolta non è più possibile conferire i materiali ingombranti. Ci sono alche limitazioni per il ritiro di sfalci e potature. Insomma invece di migliorare il servizio di raccolta peggiora. Speriamo almeno che per la prossima stagione balneare vengano predisposte sui lungomare le postazioni per la raccolta differenziata assistite da un operatore come avveniva in passato. Sperando che la situazione torni almeno alla normalità, la ringrazio per l’attenzione.

Lettera inviata da: Vincenzo R.

