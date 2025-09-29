Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 29 Settembre 2025

Cura e valorizzazione della darsena 

Mi auguro che questa mia lettera possa stimolare chi di competenza

 

Gentile Redazione, scrivo per condividere una riflessione sullo stato della nostra darsena. Ho notato con piacere che recentemente sono stati spesi fondi per rinnovare lo spazio antistante, rendendolo più accogliente e ordinato. È certamente un segnale positivo di attenzione verso un luogo che appartiene a tutta la comunità.

 

Tuttavia, non si può non osservare come la stessa darsena necessiti di maggiore cura e valorizzazione. Non so se la responsabilità ricada sull’Autorità Portuale o sul Comune, ma credo che l’importante sia che qualcuno se ne faccia carico. Sarebbe un peccato lasciare che un’area tanto significativa resti trascurata, quando potrebbe invece diventare un vero punto di riferimento per cittadini e visitatori.

 

Come si vede chiaramente dalla foto allegata, nei vasi dove dovrebbero esserci fiori sono state collocate bottiglie: un’immagine che, oltre a non essere decorosa, non rende giustizia alla bellezza che la nostra darsena meriterebbe.

 

Mi auguro che queste parole possano stimolare chi di competenza a riportare un pò di luce in questo spazio così importante per la nostra città.

 

Lettera inviata da: Giancarlo C.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

