Conferimento degli sfalci e delle potature

Gentile Redazione, mi rivolgo a voi in qualità di cittadino fortemente preoccupato dalle recenti modifiche apportate al servizio di raccolta dei rifiuti, in particolare per quanto concerne gli sfalci e le potature.

La nuova modalità, che prevede il conferimento diretto presso la discarica o le stazioni itineranti, solleva in me numerosi dubbi e perplessità.

Innanzitutto, desidero sottolineare come il servizio precedentemente in vigore abbia sempre funzionato in maniera efficiente, grazie anche all’impegno e alla professionalità degli operatori. La decisione di stravolgere un sistema collaudato mi appare dunque ingiustificata.

In secondo luogo, la prescrizione di utilizzare sacchi biodegradabili per il conferimento degli sfalci si scontra con la fragilità di tali contenitori, che si deteriorano facilmente in caso di pioggia o umidità. Ciò ci costringe a programmare il taglio dell’erba in base al calendario di raccolta, con conseguenti disagi.

Infine, non posso ignorare le difficoltà che questa nuova modalità comporta per le persone anziane o con difficoltà motorie, che si prendono cura dei propri giardini ma non sono in grado di trasportare pesanti sacchi di sfalci fino alla discarica o alle stazioni itineranti, dovendo inoltre fare i conti con orari prestabiliti e code.

Ritengo che questa modifica al servizio di raccolta rappresenti un notevole passo indietro, sia in termini di praticità che di equità. Confido che la vostra redazione possa dare voce a queste preoccupazioni e sollecitare un ripensamento da parte delle autorità competenti.

Lettera inviata da: David C.

