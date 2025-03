Comitato Promotore per la Pro Loco di Parco Leonardo

“L’obiettivo è dare vita a un’Associazione che diventi cuore pulsante del quartiere”

Sull’onda del travolgente successo della prima edizione del Carnevale di Parco Leonardo, il gruppo di volontari, artefice di quella straordinaria giornata, insieme ad altri cittadini motivati, ha deciso di intraprendere un nuovo, entusiasmante progetto: la costituzione del Comitato Promotore per la Pro Loco di Parco Leonardo.

L’obiettivo del Comitato Promotore è tanto semplice quanto ambizioso: dare vita a un’Associazione che diventi cuore pulsante del quartiere.

La Pro Loco di Parco Leonardo si propone di diventare un punto di riferimento per i residenti, un luogo di incontro dove raccogliere idee e promuovere eventi culturali, con lo scopo di valorizzare il territorio e favorire la crescita del quartiere, grazie all’apporto di tutti i cittadini.

Chiunque nella comunità desideri aderire può inviare una email all’indirizzo: info@prolocoparcoleonardo.it, dove riceverà tutte le informazioni necessarie e il modulo di adesione.

Tra le numerose iniziative in cantiere, il Comitato Promotore è già al lavoro per organizzare il tradizionale appuntamento con la “Festa di Quartiere”, che quest’anno si svolgerà dal 6 all’8 giugno presso il Parco del Perugino. Inoltre, sono in programma giornate sportive, attività per bambini, eventi culturali e molte altre iniziative che renderanno il quartiere un luogo sempre più vivace e ricco di sorprese.

Lettera inviata da: Comitato Promotore per la Pro loco a Parco Leonardo

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it