“Basta polemiche, avanti con le grandi opere: Fiumicino non può fermarsi”

“Chi vive vicino allo scalo conosceva già questa realtà. Non possiamo tornare al Medioevo”

Gentile redazione, leggo tutti i giorni le notizie del vostro giornale e noto che ogni giorno ormai c’è gente che si lamenta di qualcosa. L’ho fatto anche io in passato, scrivendo lettere da voi pubblicate e vi ringrazio, ora è giusto che ognuno di noi abbia la propria opinione ci mancherebbe io dico la mia anche se alcuni non l’approveranno.

Lamentarsi tutti i giorni come fa l’opposizione è puerile e ridicola, lamentarsi del rumore degli aerei e l’allargamento dell’aeroporto anche questo mi suona male, ma queste persone residenti in queste frazioni del comune confinanti lo scalo lo sapevano che gli aerei facevano rumore? Oppure non sapevano che c’è il mare e dove c’è ci possono essere porti con grandi navi, allora suggerisco a questi concittadini di trovarsi casa in qualche paese in collina o montagna dove il silenzio è di casa al massimo il cinguettio degli uccelli. Avanti con le grandi opere, no ritorno al Medioevo.

Lettera inviata da: Danilo C.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it