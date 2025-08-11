Aspettando la navetta

Isola Sacra, gli abitanti di Via Monte Solarolo invocano il ripristino del TPL
Perchè è stato soppresso il servizio pubblico su via Monte Solarolo, penalizzando i tanti cittadini che abitano lungo questa arteria? Possibile che l’Amministrazione non si sia accorta di questa grave situazione?
I cittadini sono fiduciosi che l’Amministrazione interverrà con sollecitudine per ripristinare il servizio di trasporto pubblico come avviene per le altre arterie dell’Isola Sacra.
Lettera inviata da: Celeste G.
