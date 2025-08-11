Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 11 Agosto 2025

Aspettando la navetta

Isola Sacra, gli abitanti di Via Monte Solarolo invocano il ripristino del TPL

 

Perchè è stato soppresso il servizio pubblico su via Monte Solarolo, penalizzando i tanti cittadini che abitano lungo questa arteria? Possibile che l’Amministrazione non si sia accorta di questa grave situazione?

 

 
I cittadini sono fiduciosi che l’Amministrazione interverrà con sollecitudine per ripristinare il servizio di trasporto pubblico come avviene per le altre arterie dell’Isola Sacra.

 

 

Lettera inviata da: Celeste G.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

Scritto da Fiumicino Online
