Area cani Isola Sacra: una chimera

Ormai nella zona abbiamo perso ogni speranza

Gentile direttore, le scrivo facendo riferimento all’annuncio, in pompa magna, fatto, nell’ottobre dello scorso anno, dall’assessore all’ambiente della realizzazione di un’area cani all’Isola Sacra (clicca qui). Sembrava imminente e noi cittadini del comprensorio tra via Carcopino e via Gismondi, avevamo appreso con entusiasmo la bella notizia.

Finalmente cominciava a vedere la luce la promessa fatta in campagna elettorale di realizzare nell’area di circa 15.000 mq. addirittura un parco attrezzato. L’area cani rappresentava comunque un primo passo per dare un minimo di servizi alla zona.

Passato del tempo, a febbraio, non avendo ancora visto nulla, sempre grazie alla sua disponibilità, le inviai una prima lettera per sottolineare il ritardo nella realizzazione dell’opera (clicca qui). Ho provato, in seguito, anche a contatare gli uffici dell’ambiente e quelli dei lavori pubblici senza avere nessuna risposta concreta. Solo un continuo scarica barile e rimpallo di responsabilità.

Prima il ritardo era dovuto al cambio del dirigente dell’ambiente. Poi la responsabilità era dell’assessore ai Lavori pubblici che non aveva provveduto a realizzare l’allaccio dell’acqua per la necessaria fontanella e infine la solita scusa, arrivata l’estate, del personale in ferie. Alla fine forse ho immaginato che l’assessore all’ambiente, troppo oberato a comparire nei social, non avesse trovato il tempo di mantenere l’impegno preso. Ormai nella zona abbiamo perso le speranze. Manca solo la solita scusa ricorrente di questa amministrazione : “La colpa è di quelli di prima”.

Foto inviata da: Tiziana M.

