Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 15 Dicembre 2025

IMU terreni agricoli, passa l’emendamento, l’opposizione: “Un primo passo, ma serve più equità per gli ex agricoltori”

Di Genesio Pagliuca, Zorzi e Meloni: “Bene la riduzione, ma non basta”

 

 

Il Consiglio comunale ha approvato un emendamento sulle aliquote IMU 2026 che recepisce parzialmente una battaglia portata avanti dall’opposizione da oltre un anno: la revisione dell’IMU sui terreni agricoli, in particolare per gli ex coltivatori diretti oggi in pensione.

 

“Si tratta di un primo segnale positivo, ottenuto grazie al lavoro e alla pressione politica dell’opposizione, che ha posto all’attenzione dell’Aula fin dal 2023 una situazione di evidente difficoltà per molti ex agricoltori, chiamati a pagare un’imposta sproporzionata su terreni spesso non più produttivi” lo dichiarano i consiglieri comunali dell’opposizione Ezio Di Genesio Pagliuca, Fabio Zorzi e Paola Meloni.

 

“La riduzione prevista – aggiungono – è un passo nella giusta direzione, ma non ancora soddisfacente. Serve un intervento più deciso e strutturale per garantire maggiore equità fiscale. Per questo, come opposizione torneremo a chiedere misure più efficaci, per arrivare a un risultato realmente vicino alle esigenze degli ex coltivatori diretti” concludono Di Genesio Pagliuca, Zorzi e Meloni

 

 

