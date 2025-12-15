Fiumicino, approvata la mozione per la “Giornata simbolica contro l’Infanticidio“

La giornata verrà celebrata ogni anno il 14 novembre

Il Consiglio Comunale di Fiumicino ha approvato la mozione presentata dalla maggioranza per l’istituzione della “Giornata simbolica contro l’Infanticidio”, da celebrare ogni anno il 14 novembre, con il Comune di Fiumicino quale ente promotore e capofila dell’iniziativa.

“La data del 14 novembre è stata individuata come momento simbolico di riflessione e commemorazione, affinché episodi che hanno profondamente segnato la coscienza collettiva non vengano dimenticati e diventino occasione di consapevolezza, responsabilità e azione condivisa”, spiega l’Assessore alle Pari Opportunità, Monica Picca.

Con l’approvazione della mozione, il Comune di Fiumicino:

promuove la realizzazione di panchine rosa e blu nelle scuole e nei parchi comunali , quali segni visibili e permanenti di memoria, sensibilizzazione e prevenzione.

, quali segni visibili e permanenti di memoria, sensibilizzazione e prevenzione. Si impegna a promuovere annualmente iniziative di commemorazione, informazione e sensibilizzazione , in collaborazione con scuole, associazioni, servizi sociali, enti del terzo settore e istituzioni.

, in collaborazione con scuole, associazioni, servizi sociali, enti del terzo settore e istituzioni. Si propone come Comune capofila per la diffusione dell’iniziativa in tutti i Comuni della Regione Lazio e per la trasmissione della proposta agli organi regionali e nazionali, con l’obiettivo di una futura adozione su scala più ampia.

La mozione prevede inoltre la possibilità di istituire un tavolo di lavoro comunale permanente contro la violenza sui minori, con il coinvolgimento degli assessorati competenti, delle associazioni, delle forze dell’ordine e degli operatori sociali, nonché la presentazione annuale al Consiglio Comunale di un rapporto sulle attività svolte e sull’impatto delle iniziative promosse.

“Con questo atto – sottolinea l’Assessore – Fiumicino sceglie di farsi carico di un messaggio forte e necessario: la protezione dell’infanzia è una responsabilità collettiva e non può conoscere silenzi né indifferenza. La memoria deve tradursi in prevenzione, attenzione e impegno quotidiano”.