Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 15 Dicembre 2025

Fiumicino, cerimonie commemorative per il 52° anniversario dell’attentato del 1973 e dell’eroico sacrificio della M.O.V.M. Antonio Zara

Il Comune presente alle commemorazioni tra la Caserma della Guardia di Finanza e il monumento di Villa Guglielmi

 

 

Il 17 dicembre 2025 il Comune di Fiumicino prenderà parte a due cerimonie commemorative in occasione del 52° anniversario dell’attentato terroristico del 17 dicembre 1973 presso l’Aeroporto di Fiumicino e dell’eroico sacrificio della M.O.V.M. Finanziere Antonio Zara.

Alle ore 10.30, presso la Caserma della Guardia di Finanza in Aeroporto, si terrà la cerimonia di commemorazione del 52° anniversario dell’eroico sacrificio della Medaglia d’Oro al Valore Militare, Finanziere Antonio Zara, caduto in servizio. Alla cerimonia presenzierà il Vicesindaco Giovanna Onorati.

 

Alle ore 12.30 verrà deposta una corona di alloro in omaggio alle vittime dell’attentato presso il monumento commemorativo nella rotonda di Villa Guglielmi. Anche in questa circostanza sarà presente il Vicesindaco Giovanna Onorati, a testimonianza della vicinanza dell’Amministrazione comunale alle famiglie delle vittime e dell’impegno costante nel custodire la memoria di una delle pagine più drammatiche della storia del territorio e del Paese.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Articoli correlati
Attualità

ISPRA e Guardia Costiera: firmato Protocollo d’Intesa a tutela del nostro mare

lunedì, 15 Dicembre 2025
Cronaca

Fiumicino, cerimonie commemorative per il 52° anniversario dell’attentato del 1973 e dell’eroico sacrificio della M.O.V.M. Antonio Zara

lunedì, 15 Dicembre 2025
Cronaca

Fiumicino, approvata la mozione per la “Giornata simbolica contro l’Infanticidio“

lunedì, 15 Dicembre 2025
Politica

IMU terreni agricoli, passa l’emendamento, l’opposizione: “Un primo passo, ma serve più equità per gli ex agricoltori”

lunedì, 15 Dicembre 2025
Politica

IMU e imposta di soggiorno, il Consiglio comunale dice sì: taglio per i terreni agricoli e stop ai 2 euro giubilari

lunedì, 15 Dicembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci