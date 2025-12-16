IIS “Enrico Mattei” e Biodistretto Etrusco Romano: l’Open Day che unisce scuola, territorio e futuro

Il cuore dell’Open Day è stato l’istituzionalizzazione dell’accordo di partenariato con il Biodistretto Etrusco Romano

Sabato 13 dicembre 2025 l’Open Day dell’Istituto ha richiamato numerose famiglie, studentesse e studenti interessati alle iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027, trasformando la scuola in un luogo di incontro, confronto e progettualità.

A guidare l’iniziativa la Dirigente scolastica, Prof.ssa Loredana Cherubini, che, insieme al corpo docente e a una nutrita rappresentanza di alunne e alunni di tutti gli indirizzi, ha illustrato l’offerta formativa del Mattei e le novità in arrivo dal prossimo anno. Tra queste, il Liceo Scientifico con potenziamento biomedico e il percorso quadriennale RIM – Relazioni Internazionali per il Marketing ESG, indirizzi pensati per intercettare le nuove esigenze formative e orientare le studentesse e gli studenti verso percorsi universitari, di istruzione tecnica superiore e professionali sempre più qualificati.

Il cuore dell’Open Day è stato senza dubbio l’istituzionalizzazione dell’accordo di partenariato con il Biodistretto Etrusco Romano, presentata come una delle scommesse più significative dell’Istituto. Una scelta che va oltre la didattica tradizionale e che mira a costruire un ponte concreto tra il mondo della scuola e quello produttivo, in particolare nel settore agroalimentare sostenibile. A presentare il progetto è stato il Presidente del Biodistretto, dott. Massimiliano Mattiuzzo, che ha illustrato una realtà in crescita, capace di valorizzare le eccellenze locali e di offrire nuove opportunità alle giovani generazioni.

La collaborazione prevede il coinvolgimento diretto delle studentesse e degli studenti nelle attività del Biodistretto, attraverso i percorsi di formazione scuola-lavoro, con esperienze formative presso le aziende del territorio, incontri in aula con professionisti del settore e coinvolgimento in progetti con prestigiosi atenei del Lazio a vocazione “bio”. Un modello virtuoso che consente ai ragazzi di conoscere da vicino il mondo del lavoro, accademico e dell’istruzione tecnica superiore, per sviluppare competenze concrete e comprendere l’importanza di temi come sostenibilità, innovazione e responsabilità sociale.

Con oltre mille studenti, quaranta aule, nove laboratori, due palestre, spazi dedicati all’inclusione, auditorium, aula magna e biblioteca, l’Istituto Enrico Mattei di Cerveteri si conferma una scuola moderna e attrezzata, pronta a raccogliere le sfide del presente. L’Open Day ha così restituito l’immagine di un Istituto dinamico, capace di rinnovarsi e di guardare avanti, facendo della collaborazione con il territorio – e in particolare con il Biodistretto Etrusco Romano – una leva strategica per formare cittadini consapevoli e professionisti del domani.