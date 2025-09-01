Lavoro giovani, Severini “Ok a fondi per chi assume”

Regione Lazio stanzia 11 milioni per assunzioni di under 35 nei settori industria e servizi.

“Voglio condividere con le aziende del nostro territorio e i nostri ragazzi un’opportunità molto importante dal punto di vista occupazionale. La Regione Lazio ha infatti appena approvato uno stanziamento di 11 milioni di euro per favorire nuove assunzioni nella categoria ‘under 35’ nei settori industria e servizi.” Lo dichiara Roberto Severini, Presidente del Consiglio Comunale Città di Fiumicino.

“Si tratta di incentivi per ogni contratto di lavoro a tempo indeterminato: fino a 16mila euro per under 35 senza un impiego residenti e domiciliati nel Lazio con un diploma di laurea o tecnico superiore, 24mila se inquadrato come dirigente. Sarà possibile partecipare al bando dal primo ottobre al primo aprile 2026. Un provvedimento per combattere la disoccupazione giovanile. Uno strumento, da noi molto atteso, a disposizione di un territorio come Fiumicino pieno di talenti. E testimonia l’attenzione della maggioranza regionale, che ringrazio, verso questa tematica centrale. Una sinergia sempre più proficua con e nei confronti dei territori che salutiamo con profondo interesse e apprezzamento.” Conclude Roberto Severini.