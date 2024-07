La giovanissima Viola Brencoli protagonista agli Europei Junior di Surf in Portogallo

Ha contribuito con il suo punteggio al quarto posto continentale dell’Italia. Poggio “Continueremo a sostenere e promuovere il surf e gli altri sport emergenti”.

di Dario Nottola

La talentuosa Viola Brencoli, di Fiumicino, protagonista allo “Eurosurf Junior“, ovvero gli Europei di Junior Surf, che si sono appena conclusi oggi, nell’ambito dell’ “Ocean Spirit Festival“, a Santa Cruz, a nord di Lisbona, in Portogallo.

L’Italia ha raggiunto un traguardo storico conquistando il quarto posto dietro a Spagna, Francia e Portogallo, le tre super potenze del Surf europeo. Viola ha concluso la gara al 16º posto nella sua categoria contribuendo con 413 punti allo score totale dell’Italia. Viola, sempre più promettente, conosciuta per il suo talento naturale ed agonistico, si è distinta in un evento che ha riunito i migliori giovani surfisti di tutta Europa. Viola è nata nel 2008 ed ha iniziato a surfare a 11 anni. Nei primi anni di attività agonistica si è fatta subito apprezzare partecipando, tra l’altro, al Campionato italiano juniores e subito si è fatta apprezzare arrivando terza sia nel 2020 che nel 2021, a Buggerru, in Sardegna.

Da quel momento una progressione che l’ha portata alla convocazione nella Nazionale italiana Junior. La sua attività agonistica è iniziata ad Ostia con l’”Ostia Surf school“. In Portogallo la spedizione azzurra ha schierato 14 atleti, convocati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci nautico e Wakeboard: Francisco Anglani, Leonardo Apreda, Victoria Backhaus, Alberto Barzan, Marta Begalli, Mattia Belluco, Viola Brencoli, Ginger Caimi, Chiara Cuppone, Costanza De Lisi, Federico Melis, Samuele Ricci, Magnolia Rossi e Michele Scoppa. Il gruppo, accompagnato dai coach Jesus Maria Guerra, Nicola Bresciani e Lorenzo Castagna e dal fisioterapista Francesco Starita, ha gareggiato nelle sei categorie previste: tre donne e tre uomini rispettivamente per gli under 18 e gli under 16 nello shortboard; un atleta a testa per gli under 18 nel longboard femminile e maschile. L’Europeo è organizzato dalla ESF, la Europea Surfing Federation, e rappresenta un ulteriore momento di crescita agonistica per tutti i giovani talenti continentali.

“Faccio i miei complimenti alla nostra giovane concittadina Viola Brencoli ed agli altri atleti della squadra italiana che hanno brillato in una competizione di alto livello come gli Europei di Junior Surf. – ha commentato l’Assessore Federica Poggio dopo aver appreso la notizia. – Continueremo a sostenere e promuovere il surf e gli altri sport emergenti, convinti che siano uno strumento fondamentale per lo sviluppo dei nostri giovani e per la promozione dei valori di impegno, fair play e spirito di squadra. – ha proseguito – Auguro a Viola un futuro ancora più brillante e ricco di successi e la ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione per aver portato in alto il nome della nostra città. Sono certa che questa esperienza rappresenterà solo l’inizio di una lunga e promettente carriera sportiva.”

Foto di Viola Brencoli