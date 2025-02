La Comunità di Sant’Egidio celebra il ricordo di Modesta Valenti

Sono passati 41 anni dalla scomparsa di Modesta Valenti, una donna senza fissa dimora deceduta mentre si trovava alla stazione Termini. Era il 31 gennaio 1983, quando Modesta Valenti si è sentita male, ma quando arrivò l’ambulanza gli operatori sanitari non vollero caricarla perché era sporca. Senza soccorso, morì in strada dopo quattro ore di agonia, perché non c’era un ospedale che volesse prendersi cura di lei. Anche per le esequie ci volle moltissimo. Il suo corpo, sequestrato dall’Autorità Giudiziaria, rimase insepolto fino al 28 dicembre 1983, quando fu la Comunità di Sant’Egidio a occuparsene e celebrare le esequie.

FIUMICINO RICORDA MODESTA Domenica 23 febbraio alle 17.30 presso la Chiesa Stella Maris, via Giorgio Giorgis, la Comunità di Sant’Egidio celebrerà il ricordo di Modesta Valenti e di tutte le persone che vivono e muoiono in strada e in condizioni di estrema povertà