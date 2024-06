Isola Sacra, grande successo per l’undicesima edizione della “Festa della Trebbiatura”

Sabato 29 giugno alle ore 18.00 la processione religiosa, che partirà dalla chiesa della Divina Provvidenza

di Fernanda De Nitto

Proseguirà fino a domenica 30 giugno la “Festa della Trebbiatura”, organizzata dall’Associazione Culturale Agro Isola Sacra, presso Largo dei Bonificatori di Isola Sacra.

La festa, giunta all’undicesima edizione, è dedicata alla valorizzazione delle origini e delle tradizioni contadine dell’Isola Sacra e dei suoi storici bonificatori che hanno permesso al territorio di caratterizzarsi e definirsi mediante lo sviluppo agricolo e la memoria del passato.

Nel programma delle iniziative previste per la Festa, oltre una prelibata cucina allestita dai volontari dell’Associazione con menù a base di carne e tipica cucina contadina, con pane e pizzette fritte e un mercatino artigianale, anche i bambini avranno modo di divertirsi con trucca bimbi e nel pomeriggio di domenica con il laboratorio artigianale del pane.

Nel ripercorrere le antiche tradizioni contadine il clou della festa è costituito dal momento in cui al suono della sirena, nel tardo pomeriggio, si da il via alla trebbiatura, realizzata secondo gli antichi metodi contadini e con i macchinari originali del tempo, con una trebbiatrice degli anni ’30, usata fino agli anni ’60 per le operazioni di separazione della granella dei cereali dagli involucri della spiga, i quali costituiscono la pula, che rimane separata sia dalla granella che dalla paglia. La trebbiatura ha sempre costituito per i contadini un momento di festa nel quale gioire per la fine del raccolto con canti e balli, che insieme a buon vino e del gustoso cibo, accompagnava il lavoro fisico estenuante, che iniziava all’alba protraendosi fino al tramonto.

Tra le iniziative previste durante la “Festa della Trebbiatura” nella giornata di sabato 29 giugno alle ore 18.00 vi sarà la processione religiosa, che partirà dalla chiesa della Divina Provvidenza, accompagnata dalla “Banda Giuseppe Verdi” di Tolfa, con a seguire la santa messa presso Piazza dei Bonificatori. In serata musiche, liscio e balli country. Domenica pomeriggio è invece in programma, alle ore 18.00, il corteo di auto e motocicli d’epoca.

Nel contesto della festa è stato organizzato dall’Associazione, in collaborazione con il “Gruppo esperienze fotografiche” anche un concorso fotografico dove i partecipanti sono stati invitati ad immortalare le immagini per loro più belle della mietitura e della trebbiatura, al fine di avere un reportage fotografico di memoria culturale e storica.

“Siamo soddisfatti per come sta procedendo la festa, che come tradizione storica è sempre organizzata per la fine di giugno, periodo in cui il grano è maturo e pronto per essere trebbiato – ha dichiarato Vittorio Petricca, Presidente dell’Associazione Culturale Agro di Isola Sacra – Nonostante la molteplicità di eventi nel territorio programmati per questo fine settimana, come Associazione attraverso la festa, ci impegniamo con costanza affinché vengano sempre valorizzate e conosciute le antiche tradizioni contadine che sono alle origini della storia, in particolare, di Isola Sacra. Un ringraziamento a tutti coloro che ci stanno supportando per la riuscita della festa, ormai divenuta un appuntamento fisso delle cultura isolana e del calendario estivo degli eventi previsti nella Città di Fiumicino” conclude Petricca