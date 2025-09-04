Indagini, Opposizione: “Comune continua a distorcere la realtà, ricostruiamo la verità”

L’opposizione respinge le accuse: “Nessuna responsabilità fino al 2023, pronti a querela per diffamazione e calunnie”.

“I fatti sono chiarissimi: due filoni d’inchiesta che coinvolgono in gran parte gli stessi tecnici e le stesse associazioni o ditte ‘amiche’. Inchiesta che dal 2018 ad oggi ha controllato ogni movimento non conforme alle previsioni di legge.” Lo dichiarano i Gruppi di Opposizione.

“Fino al 2023 nessun esponente politico della precedente amministrazione risulta interessato dalle indagini emerse in questi giorni: la politica è stata al suo posto. Il secondo filone di indagini interessa invece la gestione che parte con la nuova amministrazione dal 2023, con indagini che toccano i vertici della politica locale.”

“È per questo che – proseguono – in rispetto della nostra onorabilità e dell’impegno speso con correttezza e lealtà fino ad oggi, diffidiamo chiunque dal fare illazioni, attribuirci falsità che non risultano da nessun atto, insinuare dubbi e sospetti sul nostro operato. La presente costituisce diffida formale.”