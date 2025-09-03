Indagini Comune, Opposizione “definiti ‘str******i? Abbiamo fatto bene il nostro lavoro”

“Sindaco valuti le dimissioni”

“Quanto emerge dalle intercettazioni riportate dai quotidiani nell’ambito dell’inchiesta che ha coinvolto l’amministrazione comunale di Fiumicino è gravissimo e inaccettabile.” Lo dichiarano in una nota i Consiglieri comunali di Opposizione.

“Apprendiamo con sconcerto che i Consiglieri di opposizione sarebbero stati definiti ‘stronzetti’ per aver esercitato il loro ruolo istituzionale, denunciando con fermezza procedimenti poco chiari e atti che oggi risultano al centro delle indagini giudiziarie. Se per qualcuno essere ‘stronzetti’ significa denunciare opacità, chiedere trasparenza e pretendere legalità, allora ne siamo orgogliosi: vuol dire che abbiamo fatto bene il nostro lavoro.”

Proseguono, “Resta però una domanda politica urgente: quelle parole erano condivise o tollerate anche dal Sindaco e dall’Amministrazione? E soprattutto: il Sindaco è indagato oppure no? Fino a pochi giorni fa dichiarava di non sapere nulla, oggi invece parla apertamente di incontri in Procura.”

“Un’Amministrazione che lascia passare simili toni, arrivando perfino a paventare ‘avvisi di garanzia’ all’opposizione, non solo manca di rispetto ai Consiglieri comunali, ma soprattutto ai cittadini di Fiumicino.”

“La politica chiamata in causa – concludono i Consiglieri comunali di Opposizione – è quella di questi anni. Un conto sono le responsabilità amministrative, un altro quelle politiche, che riguardano appunto questa Amministrazione e con accuse gravi. Il Sindaco valuti le dimissioni.”