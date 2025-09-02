Inchiesta a Fiumicino, Opposizione “Sindaco si assuma la responsabilità politica delle sue scelte e si dimetta”

“Il tempo degli slogan è finito”

“Dopo gli esiti delle indagini e le misure restrittive applicate agli assessori della giunta Baccini, le dimissioni del Sindaco sono l’unica scelta di responsabilità possibile.” Lo dichiarano in una nota i Consiglieri di Opposizione (PD, Lista Civica Ezio, Sinistra Italiana).

“Gli slogan e i comunicati vuoti sulla legalità e la trasparenza delle ultime settimane, suonano oggi grotteschi. Il Sindaco si assuma la responsabilità politica delle sue scelte e si dimetta, permettendo alla città di ripartire sul serio dalla trasparenza e dalla fiducia, quello che la nostra città merita, senza falsità e ipocrisia. Il tempo degli slogan è finito”. Concludono i Consiglieri di Opposizione.