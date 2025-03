Inaugurato oggi il nuovo gateway UPS Italia presso l’aeroporto di Fiumicino

La nuova struttura di circa 2.700 mq, è in grado di smistare fino a 2.500 pacchi all’ora

di Fernanda De Nitto

E’ stato inaugurato il nuovo gateway di UPS Italia operativo presso l’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino. UPS Italia è leader mondiale nel settore della logistica con oltre 24 milioni di consegne effettuate in tutte le nazioni. La nuova apertura su Fiumicino consentirà un traffico spedizioni giornaliero gestito con un aeromobile da e verso Colonia che la mattina arriverà presso lo scalo locale per poi in serata ripartire verso la cittadina tedesca. Il Boeing Ups 767 offrirà una capacità settimanale aggiuntiva di 350 tonnellate di merci, con tempi di ritiro e orari anticipati nelle aree di Roma e del Lazio. Tale nuova gestione faciliterà, infatti, l’accesso diretto a tutto il network Ups per tutti i clienti, privati ed aziende, delle regioni centrali e meridionali italiane.

Presenti all’evento di inaugurazione il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, Shawn Crowley Charge D’Affaires dell’Ambasciata degli Stati Uniti, Ivan Bassato Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma, Ufku Akaltan Presidente di Ups West, Paco Conejo Managing Director di Ups Sud Europa, Daniel Carrera Presidente di Ups Europa, Rosanna Lanuzza Direttrice Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per Lazio e Abbruzzo, Fabio Nicolai Direttore Generale Enac ed Alessandra Bruni Presidente Enav.

La nuova struttura si estende su una superficie complessiva di circa 2.700 mq, ed è in grado di smistare fino a 2.500 pacchi all’ora, rappresentante il 15% del volume totale di importazione ed esportazione di Ups Italia, a supporto delle piccole e medie imprese d’Italia. Tale investimento costituisce un passo significativo volto al potenziamento dell’efficienza logistica e della connettività dell’Aeroporto di Fiumicino che lo scorso anno ha registrato un 44% di crescita rispetto al 2023 di traffico merci.

Il centro logistico si somma agli altri gateway presenti presso gli aeroporti italiani di Bergamo, Bologna, Venezia e Ancona, aumentando in tal modo la capacità di esportazione di Ups del 25%. L’espansione consentirà all’azienda internazionale di operare attraverso una logistica più competitiva al fine di cogliere opportunità di business oltre confine.

“È un piacere accogliere una realtà internazionale come UPS, che ha scelto di investire nel nostro territorio, il quale che continua ad attrarre importanti realtà imprenditoriali in un’ottica di sviluppo logistico ed economico a livello globale – ha affermato il Sindaco, Mario Baccini – L’Aeroporto di Fiumicino sta crescendo in modo significativo e la mia amministrazione è costantemente in contatto con i vertici di ADR per valutare come questa crescita possa diventare un punto di riferimento per l’intera città. L’incremento esponenziale del traffico passeggeri e merci dell’aeroporto, richiede un progetto strutturato e condiviso, in linea con una strategia di sviluppo più ampia e sostenibile. L’inaugurazione del gateway di UPS rappresenta quindi non solo un’importante opportunità per la logistica e il commercio internazionale, ma anche un tassello fondamentale nella crescita infrastrutturale e occupazionale del territorio di Fiumicino” ha concluso il Primo Cittadino.

Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma ha aggiunto: “Siamo lieti di celebrare oggi la nuova infrastruttura di UPS presso l’aeroporto Leonardo Da Vinci. Questo investimento rappresenta un passo significativo per potenziare l’efficienza logistica e la connettività dell’aeroporto di Roma Fiumicino, rafforzando il ruolo strategico del nostro scalo nel commercio globale. Nel 2024 Fiumicino ha registrato una crescita delle merci del 44% vs. il 2023, circa 3 volte superiore alla media nazionale. La nostra missione è supportare lo sviluppo del settore cargo con infrastrutture all’avanguardia, garantendo servizi sempre più efficienti e sostenibili”.

“Con questo centro logistico offriamo al Made in Italy una connessione ancora più forte con il mondo. La nostra nuova struttura di Roma Fiumicino, insieme al nuovo volo, ci permette di supportare le aziende delle regioni centrali e meridionali dell’Italia nella loro crescita internazionale e di competere con sicurezza nei mercati globali. Questa missione è possibile grazie alla collaborazione di ADR, dei nostri partner e all’impegno costante dell’intero team UPS” ha dichiarato Paco Conejo, Managing Director di UPS Southern Europe.