Il Parco Da Vinci riprende i suoi eventi gratuiti: motori, artigianato, sport, spettacoli e divertimento per tutti

Da domenica 7 settembre, un mese dedicato al pubblico di tutte le età.

Il Parco Da Vinci di Fiumicino si prepara a vivere un settembre ricco di appuntamenti che uniscono passione, creatività, sport e intrattenimento. Con oltre 200 negozi, ristoranti e ampi spazi all’aperto, il Da Vinci si conferma anche quest’anno non solo il più grande parco commerciale d’Italia, tra i più grandi d’Europa, ma anche un punto di riferimento per eventi originali e coinvolgenti.

A tagliare il nastro della stagione 2025-2026, dopo la pausa estiva, è – domenica 7 settembre – il “Portoricano Car Club”, show dedicato agli amanti delle auto americane e alla cultura Usa anni ’50-’70. Il 7 settembre al via anche il “Car Boot Sale”, mercatino in stile anglosassone simbolo di economia circolare e riuso creativo, che quest’anno raddoppia la terza domenica del mese.

Sempre sull’onda green – 13 e 14 settembre – “Eco&Chick Market”, che mette insieme artigianato locale e prodotti agricoli a km zero. Il 14 settembre spazio al ballo con “Ti va di ballare?”, evento dedicato alla line dance country che trasforma il Parco in una grande pista a cielo aperto. Con settembre torna anche il “Mercatino che passione”, in programma il 20 e 21 settembre, con antiquariato, collezionismo e curiosità vintage. Il mese si chiuderà con due sorprese dedicate agli sportivi e ai più piccini, che saranno annunciate a metà settembre. Gli eventi – tutti gratuiti – sono da considerarsi annullati in caso di maltempo.