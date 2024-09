Il mare di Fiumicino ospita il “Campionato italiano di moto d’acqua 2024”

L’evento si svolgerà nel week end davanti al chiosco Mediterraneo

di Umberto Serenelli

Oltre 150 piloti si sfideranno domani in occasione dell’ultimo appuntamento del “Campionato italiano di moto d’acqua 2024”. Il tratto di mare antistante il chiosco Mediterraneo sarà il palcoscenico dove i protagonisti si contenderanno il gradino più alto del podio e l’ambito “Grand prix Città di Fiumicino-Trofeo Regione Lazio”.

Da stamani i team hanno raggiunto piazzale Molinari dove è stato allestito il “village ospitalità” da cui si sono levati i primi rombi dei motori che hanno subito catturato l’attenzione degli appassionati di sport acquatici. “Il campionato non solo è una straordinaria occasione sportiva ma anche una vera e propria vetrina a livello nazionale – afferma il primo cittadino di Fiumicino, Mario Baccini -. L’evento, inoltre, conferma l’impegno profuso dall’amministrazione finalizzato nella valorizzazione di Fiumicino che si è trasformato in un punto di riferimento per gli sport acquatici di notevole rilevanza nazionale”.

All’associazione Cast Sub Roma 2000 il compito di organizzare la manifestazione tricolore che vede protagoniste nelle diverse categorie 19 classi: Runabout F1, Runabout F1 Veteran, Runabout F2, Runabout F4, Runabout F4 Femminile, Runabout Novice. Spark Giovanile 12-14, Spark Giovanile 15-18. Ski F1, Ski F1 Veteran, Ski F2, Ski F4, Ski Open, Ski Superjet, Ski Giovanile 12-14, Ski Giovanile 15-18. Freestyle Pro. Endurance F1, Endurance F2. Da segnalare anche la notevole partecipazione di giovani atleti di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Il campionato entra nel vivo domani con le prove libere previste alle 9.15 a cui seguirà la prima manche di gare dalle 11.45 alle ore 14.00. Dopo una pausa, il secondo step alle 15.00. Domenica la giornata si aprirà alle 9.00, sempre con le prove libere, seguite dalle seconde manche (dalle 11.45 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.30). Al termine delle gare si svolgeranno le premiazioni.

“Anche quest’anno il campionato si conclude a Fiumicino in una prestigiosa location che ha tutte le caratteristiche per ospitare un evento di questo spessore e soprattutto di questa importanza, visto che ci sono ancora dei titoli da assegnare – dichiara Vincenzo Iaconianni, Presidente della Federazione Italiana Motonautica -. L’organizzazione è sempre stata all’altezza e ha offerto a piloti, team e pubblico un servizio di altissimo livello che si è consolidato negli anni”. Giorgio Viscione, Presidente commissione Moto d’acqua della Fim, ha invece sottolineato: “Siamo certi che assisteremo a un bellissimo spettacolo. La gara di Fiumicino è fondamentale per i piloti ai quali verranno aggiudicati tutti i titoli e anche i secondi e terzi posti per almeno quindici delle diciannove classi e categorie”.