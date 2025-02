Grande festa per i 15 anni dell’Associazione “Il Cuore di Cristiano ODV – ETS”

Presenti alla celebrazione il Sindaco Mario Baccini, l’Assessore Monica Picca ed i consigliere Ezio Di Genesio Pagliuca, Angelo Petrillo e Paolo Calicchio

Domenica 2 febbraio, l’Associazione “Il Cuore di Cristiano ODV – ETS”, sotto la guida della Presidente Loredana Vignè, ha celebrato il suo 15° Compleanno, con l’evento di commemorazione, presso il “Salsedine” a Fiumicino.

“Il codice genetico della nostra città è fatto di associazionismo e solidarietà. Lavoreremo fianco a fianco con le associazioni del territorio, per mettere a punto gli strumenti necessari a supporto dell’economia sociale e della solidarietà. Abbiamo un impegno preciso nel nostro programma amministrativo” ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini, presente alla cerimonia, insieme all’Assessore alle Politiche sociali, Monica Picca.

“Invito le realtà associative ad un dialogo aperto e costruttivo con l’amministrazione comunale, per collaborare insieme alla realizzazione di progetti che possano migliorare la vita delle famiglie e delle persone che vivono in una condizione di vulnerabilità sociale. Siamo pronti a trasformare le idee in azioni concrete al servizio dei nostri concittadini” ha concluso Mario Baccini.

“Ieri ho avuto il piacere di partecipare alla festa per il 15° anno di attività dell’Associazione ‘Il Cuore di Cristiano Onlus’ Associazione per l’Oncologia Pediatrica. Una meravigliosa realtà che si dedica con amore e impegno al sostegno dei bambini affetti da patologie oncologiche e con disabilità infantile, coinvolgendo tante altre associazioni del territorio – ha dichiarato il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca – Anche attraverso la cucina e la realizzazione di gadget in pelle, i ragazzi hanno l’opportunità di esprimersi, divertirsi e imparare. Un enorme grazie a Loredana e a tutte le persone che, con grande cuore, si dedicano agli altri senza chiedere nulla in cambio. Il volontariato è la forza che rende il mondo un posto migliore“.