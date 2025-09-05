Granaretto, al via il montaggio della struttura del nuovo polo natatorio

Avviata la fase più visibile del cantiere: in corso l’installazione della struttura prefabbricata secondo il cronoprogramma dei lavori.
È ufficialmente iniziato, come previsto dal cronoprogramma, il montaggio della struttura prefabbricata del nuovo polo natatorio di Granaretto.
“Siamo soddisfatti del rispetto dei tempi previsti – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati –. Il cantiere entra ora nella sua fase più visibile: l’installazione delle parti strutturali che daranno forma all’impianto, progettato per offrire ai cittadini un centro moderno, efficiente e accessibile.”