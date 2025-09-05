Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 5 Settembre 2025

Granaretto, al via il montaggio della struttura del nuovo polo natatorio

Avviata la fase più visibile del cantiere: in corso l’installazione della struttura prefabbricata secondo il cronoprogramma dei lavori.

 

È ufficialmente iniziato, come previsto dal cronoprogramma, il montaggio della struttura prefabbricata del nuovo polo natatorio di Granaretto.

“Siamo soddisfatti del rispetto dei tempi previsti – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati –. Il cantiere entra ora nella sua fase più visibile: l’installazione delle parti strutturali che daranno forma all’impianto, progettato per offrire ai cittadini un centro moderno, efficiente e accessibile.”

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Giovanna Onorati Granaretto Polo natatorio
Articoli correlati
Focus

Al Castello di Torre in Pietra torna l’evento “Scrittoridabere e Musicadassaggiare”

venerdì, 5 Settembre 2025
Articoli

Fiumicino, al via un weekend di musica: tre serate gratuite da non perdere

venerdì, 5 Settembre 2025
Articoli

Granaretto, al via il montaggio della struttura del nuovo polo natatorio

venerdì, 5 Settembre 2025
Articoli

C-Cat 65 lascia gli ormeggi a Fiumicino per il debutto internazionale al Cannes Yachting Festival

venerdì, 5 Settembre 2025
Articoli

Fregene, weekend tra natura e dinosauri all’Oasi WWF di Macchiagrande

venerdì, 5 Settembre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
Parco Da Vinci
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz