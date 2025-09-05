Fregene, weekend tra natura e dinosauri all’Oasi WWF di Macchiagrande

Sabato 6 e domenica 7 settembre, escursioni guidate, laboratori per bambini, animali selvatici e l’evento speciale “Sauronotte” sotto le stelle.

Un weekend da esploratori, tra natura selvaggia e “creature preistoriche”. Sabato 6 e domenica 7 settembre, nell’Oasi WWF di Macchiagrande, a Fregene, si potranno vivere due giornate piene di emozioni: escursioni guidate, dinosauri, laboratori per piccoli naturalisti e la magica Sauronotte sotto le stelle.