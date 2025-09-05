Fregene, weekend tra natura e dinosauri all’Oasi WWF di Macchiagrande

Sabato 6 e domenica 7 settembre, escursioni guidate, laboratori per bambini, animali selvatici e l’evento speciale “Sauronotte” sotto le stelle.
di Dario Nottola
Un weekend da esploratori, tra natura selvaggia e “creature preistoriche”. Sabato 6 e domenica 7 settembre, nell’Oasi WWF di Macchiagrande, a Fregene, si potranno vivere due giornate piene di emozioni: escursioni guidate, dinosauri, laboratori per piccoli naturalisti e la magica Sauronotte sotto le stelle.
L’oasi di Macchiagrande, nei suoi 280 ettari, ospita la macchia mediterranea retrodunale ed un bosco mediterraneo tra i più belli e conservati del litorale laziale dove predomina il leccio. Tra gli animali presenti: daino, istrice, volpe, tasso, barbagianni, allocco, assiolo e civetta, testuggine terrestre di Hermann e numerose specie di uccelli acquatici che frequentano abitualmente i canali di bonifica.
IL PROGRAMMA:
Sabato 6 settembre
Ore 10.30 – Apertura dell’Oasi
Ore 11.30 – Passeggiata naturalistica guidata: tra sentieri ombreggiati e vegetazione mediterranea, scopriamo la biodiversità che abita l’ Oasi
Ore 15.00 – Dinotour: un viaggio nel tempo alla scoperta dei giganti del passato… passeggia tra i dinosauri e scopri le loro storie!
Ore 17.30 – Laboratorio Testuggini: un’attività speciale dedicata ai più piccoli (e non solo!) per imparare a conoscere, misurare e monitorare le nostre testuggini terrestri
Ore 18.00 – Ultimo ingresso
Ore 19.30 – Sauronotte: partenza alle ore 20.00. Un’escursione notturna emozionante sul sentiero dei dinosauri, tra suoni della natura e le creature preistoriche illuminate dalla luna
Solo su prenotazione a macchiagrande@wwf.it
Domenica 7 settembre
Ore 10.30 – Apertura
Ore 11.30 – Visita guidata naturalistica
Ore 15.00 – Dinotour
Ore 17.30 – Laboratorio Testuggini
Ore 18.00 – Ultimo ingresso
Ore 19.30 – Chiusura dell’Oasi
Viale Castellammare, angolo Via della Veneziana – Fregene
Info e prenotazioni: 320 900 6992 – macchiagrande@wwf.it